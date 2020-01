"Wischen ist Macht": Ursula Strauss als Meisterin der Krisen

Es gibt neuen Stoff für den Serienmontag in ORF1: Neben der Dramedy-Serie „Walking on Sunshine“, die heute in die zweite Staffel geht (siehe TV-Tipp unten), steht die Premiere von „ Wischen ist Macht“ an (ab 21.05 Uhr als Doppelfolge).

In der neuen Comedy-Serie schlüpft Ursula Strauss in die Rolle der resoluten Michelle Sendracek, die ein etwas sonderliches Putzunternehmen leitet. Mit ihrem skurrilen Team versucht sie, Ordnung in das Leben ihrer Kunden zu bringen – was nicht immer ganz gelingt. Kleinere und größere Katastrophen sind bei den chaotischen Mitarbeitern vorprogrammiert.