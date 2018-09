"Schnell ermittelt": Ursula Strauss wieder auf Verbrecherjagd

In den vergangenen Wochen und Monaten war Strauss eher mit Arbeiten abseits der Kamera beschäftigt. So stand sie etwa bei den Nibelungen-Festspielen in Worms auf der Theaterbühne, nämlich als Burgherrin Brunhild in „Siegfrieds Erben“ – das Projekt sei „ein absoluter Glücksgriff“ gewesen, so Strauss. „Ich habe am Theater angefangen, also war es nichts komplett Neues für mich. Aber es war eine sehr lange Zeit dazwischen.“ Für ihre Schauspielleistung in Worms wurde sie denn auch mit dem Mario-Adorf-Preis ausgezeichnet.

Ende September erscheint außerdem ein Buch, für das die gebürtige Niederösterreicherin ihr Familienalbum geöffnet hat: „Ich bin, wie mir scheint, ein glückliches Kind“ lautet der Titel.

Während die sechste Staffel von „Schnell ermittelt“ gerade anläuft, wird bereits an weiteren Folgen gearbeitet. Heute Abend gilt es aber erst einmal zu klären, wer den Industriellen Manfred Wohlkönig getötet und mit Öl verschmiert hat. Skurrile Fälle wie dieser helfen den Ermittlern ein wenig, zumindest „zu einer oberflächlichen Leichtigkeit zurückzufinden“, meint Strauss.