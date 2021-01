„Willkommen zuhause“: So lief Arabella Kiesbauers Rückkehr im ORF

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

„Servus Arabella!“ - Der Portier, der das gesagt habe, ist noch immer der selbe, sagte Arabella Kiesbauer am Donnerstagmorgen in „Guten Morgen, Österreich“. Zwölf Jahre ist es her, als sie die bisher letzte Staffel von „Starmania“ im ORF moderierte. Seither holte sie der ORF nur für einzelne TV-Events wie „Lifeball“ und den „Song Contest“ vor die Kamera zurück.

Nun hieß es aber um 7:20 Uhr „Welcome back“ für Kiesbauer am Küniglberg. Eva Pölzl durfte im "Guten Morgen, Österreich"-Studio vor dem ORF-Teich als offizielles Empfangskomitée fungieren und „Willkommen zuhause“ sagen, „weil ich war in der Zwischenzeit da, nur du warst weg“.

Die Rückkehr Kiesbauers beschreibt Pölzl so: „Irgendwie schauen alle: Ah, die Arabella ist da, die Arabella ist da. Schon ein gutes Gefühl, oder, hier wieder die Tür aufzumachen?“

Junges Publikum "im Sturm erobern"

„Lustigerweise hängt da im Foyer schon ein Foto von mir“, sagt Kiesbauer. Es werde schon fleißig hinter den Kulissen an der Neuauflage von „Starmania“ gearbeitet. Die Castings laufen bereits, 1700 hätten sich angemeldet, 64 davon kommen in die Castingshow, die ab 26. Februar in zehn Folgen auf ORF 1 laufen wird.

Sie kenne schon ein paar Talente und lasse sich über die Castings für „Starmania 21“ informieren. Erzählt Kiesbauer. Wenn sie die Signation von damals höre, die nun wieder verwendet wird, bekäme sie Gänsehaut, viele von uns würden noch „sehr nette Erinnerungen damit verbinden“, was man da nicht alles Tolles gemacht habe in der eigenen Jugend, „das kommt natürlich erst mal hoch“. Die jüngeren Zuschauer, die „Starmania“ noch gar nicht kennen, wolle man „auch im Sturm erobern“.