"Wir sind da dran"

Für „Report“-Interviewerin Susanne Schnabl drängt sich nun folgende Frage an den Vizekanzler auf: „Warum gibt es nach einem Jahr Pandemie keine gesicherte Datenlage …, um zu wissen, welche Menschen, welche Gruppen muss man gezielt schützen, damit sie gar nicht erst in großer Zahl auf der Intensivstation und es in letzter Konsequenz Lockdowns braucht?“

Kogler drängt diese berechtigte Frage zunächst in ein etwas ungutes Eck: „Na, also so werden wir’s glaub ich nicht angehen können, dass eine einzige Gruppe an einem Lockdown schuld ist, mit Verlaub. Zweitens: Es gibt Daten - bei der Gesundheit Österreich, in den Sozialversicherungen. Richtig ist, dass nicht immer alle ausreichend vernetzt sind“, aber: „Wir sind da dran.“

Das ist einmal eine gute Nachricht, dass man nach einem Jahr Pandemie „da dran“ ist.

Aber immerhin sei es um die Prognosefähigkeit der maßgeblichen Statistiker gut bestellt, sagt Kogler. Die Prognosen, was die Entwicklungen in den Spitälern betreffe, sei Und darauf komme es im Moment an, um die richtigen politischen Schlüsse zu ziehen.

Schnabl bezweifelt, dass man genau wisse, was in den nächsten drei Wochen bis zur angekündigten Öffnung am 19. Mai passiert.

Kogler: „Doch!“

Schnabl: „Na ja …“

Kogler: „Na doch!“

Schnabl: „Alle Virologen sagen, sie haben riesiges Bauchweh …“

Kogler: „Na doch! Für Anfang Mai hinein gibt es morgen, übermorgen wieder klare Daten, das ist jede Woche adjustiert und funktioniert überraschend gut.“