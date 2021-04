"ZiB Spezial": Der Unterschied zwischen "Normalität" und "stabiler Lage"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Montag, 20.15 Uhr, ORF 2, das ist üblicherweise Armin-Assinger-Land. „Hier stelle ich die Fragen“, würde der gelernte Gendarm, Ex-Skirennläufer und nunmehrige „Millionenshow“-Moderator vielleicht sagen, wenn ihm zu dieser quotenträchtigen Sendezeit jemand in die Quere kommt.

Diesen Montag stellte aber nicht Assinger die Fragen, sondern„ZiB“-Journalistin Margit Laufer. In einer weiteren Ausgabe der „ZiB Spezial“-Sendungen, die in der Corona-Krise immer wieder das gestiegene Informationsbedürfnis befriedigen. Mitunter auch statt der „Millionenshow“, wie zuletzt am 15. März, als ein Jahr Corona-Krise mit einer Sondersendung begangen wurde.

Die „ZiB Spezial“ war diesmal keinem Jubiläum dieser Art gewidmet. Gewissermaßen war sie aber auch eine Art „Millionenshow“, denn die Sondersendung mit dem Titel "Impfen - Wo steht Österreich?" drehte sich um die „positiven Nachrichten“ beim Impfen. Die zweite Million an geimpften Österreichern wurde zuletzt überschritten.

Die Sendung lieferte in ihren Beiträgen einen informativen Ausblick auf die weitere Impfkampagne bis zum Sommer, da nun die vorgezogenen Lieferungen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs einlangen. Außerdem wurden mögliche Nebenwirkungen der Impfung in einen wissenschaftlichen Kontext gestellt. Etwa könne ein Augenarzt ein mögliches Anzeichen auf eine seltene Hirnvenenthrombose erkennen, wurde berichtet.

Der Frageteil: „Stabile epidemiologische Lage“

Nun zu den „Kandidaten“ bei dieser „Millionenshow“: Zunächst Impf-Experte Herwig Kollaritsch, dann der Hauptkandidat, Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Kollaritsch erklärte, wie viele Menschen geimpft werden müssten, um eine „stabile epidemiologische Lage“ zu erreichen, bei der man „nicht mehr in einen Lockdown laufen“ könne. Denn mehr sei realistischerweise nicht zu erreichen, eine Herdenimmunität sei bei Corona illusorisch.

45 Prozent der Österreicher müssten geimpft werden, diese Zahl und die 20 Prozent, die die Krankheit bereits durchgemacht haben, würden diese stabile Lage herstellen. Wobei Kollaritsch auch sagte, dass die Wirkung der Antikörper nach einer Covid-Erkrankung nur für sechs Monate gesichert sei.

Impfunwilligen teilte Kollaritsch mit, dass das Virus weiter zirkulieren wird und daher weiterhin eine Gefahr darstellt.

Ob man vor einer Covid-Schutzimpfung einen Corona-Test durchführen müsse?

„Das ist absolut nicht notwendig“, sagte Kollaritsch.

Und wieder Ischgl

Nach einem Bericht über die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt folgte eine kurze Aufarbeitung der Impfstoff-Verteilungsdiskussion auf EU-Ebene, bei der es auch Empörung über die österreichische Position gab. Es ist rund einen Monat her, dass sogar der niederländische Premier Mark Rutte aus dem Verein der „Frugalen Vier“ ausscherte, und sagte, dass vor allem Bulgarien, Lettland und Rumänien ein Problem hätten, während er bei Österreich keines erkennen könne.

Bundeskanzler Kurz wurde in der "ZiB Spezial" noch einmal mit diesen Ungereimtheiten konfrontiert, auch mit einer noch viel früher ausgelösten Imagekrise namens Ischgl.

Da darf es nicht wundern, wenn Kurz wieder einmal darauf verwies, dass das Virus nicht durch Ischgl in die Welt gekommen sei, sondern in China, woraufhin es über Italien weitere Verbreitung gefunden habe.