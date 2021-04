allesdichtmachen: Österreichs Künstler rügen ihre Wut-Kollegen

Erika Pluhar: "Mit meinem Freund Werner Schneyder (2019 verstorben) – mit dem ich jetzt leider nicht mehr laut und heftig debattieren kann – hatte ich oftmals Streitgespräche, 'die Freiheit der Satire' betreffend. Er war äußerst ungehalten, als ich einmal meinte, diese Freiheit verharmlose zu falscher Empörung mehr als ein Thema je kritisch auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt im Fall dieser angeblich satirisch gemeinten Schauspieler-Äußerungen nicht ein wenig Recht gäbe. Zeit-bedingt sehe ich mehr Filme und Serien denn je. Und ich habe dadurch die unglaubliche Qualität so mancher deutschsprachigen Schauspieler-oder-innen näher kennen und aufrichtig zu bewundern gelernt.

Was für eine Qualität! Und jetzt befinden sich einige dieser von mir hoch Geachteten in einem Unterfangen, das ich einfach nicht verstehe. Was sich mir dabei aufdrängt: dass sie selbst vielleicht auch nicht recht verstanden haben, was sie da tun? Oder wozu man sie da aufgefordert hat? Öffentlich-Sein – eben auch als Schauspieler/in von Qualität und Intelligenz – bedarf in meinen Augen einer Verantwortung. Ich meine ja, dass gut bezahlt Werbeträger zu werden - in törichten Sendungen mitzumachen – sich zum Promi zu stilisieren – dass all dies bereits jede ernst gemeinte öffentliche Äußerung verbietet. Jedoch auch im kniffligen Feld der Satire heißt es aufzupassen.

Nun hoffe ich ja, dass die geschätzten – zum Teil von mir wirklich hochgeschätzten – Beteiligten diesen Irrtum auch längst wieder durchschaut und eingesehen haben. Ja nicht in Nähe der Querdenker geraten! Ja nicht - auch nur leise - an einer widerlichen Kickl-Revolte anstreifen! Bitte!"