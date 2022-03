Wegen dieses ORF-Interviews sagt der Präsident alle Termine ab

Absage aus Vorsicht

Van der Bellen hat als dreifach Geimpfter keinen Status als Kontaktperson, dürfte sich also frei bewegen. Vorsichtshalber werde er aber vorerst keine öffentlichen Termine wahrnehmen, so die Präsidentschaftskanzlei am Freitag mitteilte. Ein aktueller Test Van der Bellens am Freitag fiel negativ aus.