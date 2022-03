Grüne einstimmig für Rauch als neuen Gesundheits- und Sozialminister

Die Grünen haben sich am Freitag für Johannes Rauch als neuen Gesundheits- und Sozialminister ausgesprochen. Die Wahl im Erweiterten Bundesvorstand (EBV) erfolgte einstimmig, Rauch nahm sie an, so ein Sprecher zur APA. Rauch folgt auf Wolfgang Mückstein, der am Donnerstag nach nicht einmal einem Jahr seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.

Am Donnerstagabend hatte Parteichef Werner Kogler Rauch bereits dem Parteivorstand und dem Parlamentsklub vorgeschlagen. Nach dem Beschluss im EBV ist für Mittag nun eine Pressekonferenz in Koglers Ministerium angesetzt. Dann ist der Weg für die Angelobung des neuen Gesundheitsministers durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen frei. Sie soll voraussichtlich Anfang nächster Woche stattfinden, sollte ein Corona-Verdachtsfall in dessen Umfeld nicht für eine Verschiebung sorgen.

Nach dem erweiterten Bundesvorstand wird Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler ein Statement abgebgen. Der KURIER berichtet live: