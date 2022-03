Van der Bellen steht bei EU-Beitritt der Ukraine auf der Bremse

An der Neutralität Österreichs will Van der Bellen nicht rütteln - und erzählt: "Ich bin eine Generation an, die das Zustandekommen der Neutralitätserklärung miterlebt hat. Mein Vater, der damals sein Büro in Linz hatte, hat mich ermahnt, ja nicht zu nahe an die Donaubrücke zu gehen, weil in Urfahr die sowjetische Zone war." Die Neutralität sei der Preis gewesen, den wir für das unabhängige Österreich und den Abzug der Besatzungstruppen bezahlt haben.

Er begrüßt es dennoch, dass die Bundesregierung das Budget des Bundesheeres erhöht. Das sei etwas, das er sich schon länger gewünscht habe.

"Da geht einem das Herz auf"

Dass die EU jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen will - auch hier sind sich die Staaten einig - freut Van der Bellen. "Das ist etwas, da geht einem das Herz auf." Die Ukrainer seien die Nachbarn Österreichs - auch, wenn die Slowakei dazwischenliege.

Auf die Frage, wie der Konflikt in der Ukraine ausgehen soll, weiß Van der Bellen keine Antwort. "Es sind mehrere Varianten denkbar. Und alle laufen nicht darauf hinaus, dass bald Ruhe in der Ukraine einkehrt." Er sei in Kontakt mit der Bundesregierung und mehreren Staatspräsidenten, die alle besorgt sind und dasselbe Problem teilten - sie wüssten nicht: "Warum macht Putin das? Mit wem können wir noch reden? Nicht einmal Außenminister Lawrow scheint mehr zum innersten Kreis Putins zu zählen."

Es brauche Zeit, diesen Konflikt unter Kontrolle zu bringen, sagt Van der Bellen. Und er hofft: "Dass wir eines Tages nach Kiew fahren können, um zu feiern."