Webserie "Die Maßnahme": Absurde Aufgaben für Claudia Kottal & Co

Die sechs Schauspielerinnen kennen einander seit Jahren, die Besetzung für das Projekt Webserie war also schnell gefunden und ein paar Zoom-Calls später stand auch das Thema: „Es sollte lustig und absurd sein und so sind wir auf die Idee mit den skurrilen Aufgaben gekommen, die das Amt stellt.“ Die österreichische Musikerin Clara Luzia steuerte den passenden Soundtrack bei.

Die „Maßnahme“ wird nach dem Do-it-yourself-Prinzip gedreht und produziert: Alle schreiben ihre eigenen Figuren und nehmen sich selbst auf. Die grobe Struktur wird vorab besprochen, das meiste ist jedoch improvisiert. Den Schnitt übernimmt Kottal: „Ich schneide schon länger meine eigenen Demobänder, deshalb kenne ich mich ein wenig mit Schnittprogrammen aus. Das ist jetzt natürlich wesentlich aufwendiger, aber es macht Spaß und solange wir keine anderen Projekte haben, ist das Gold wert.“

Liebe und Möbel

Kurz vor dem Lockdown hat Kottal noch für die zweite Staffel der Sky-Serie „Der Pass“ gedreht. Der Dreh für den zweiten Teil des Kinofilms „Love Machine“ mit Thomas Stipsits, der in den Sommermonaten stattfinden sollte, wurde auf nächstes Jahr verschoben. „Ich habe Glück, dass ich in finanzielle Hilfspakete gefallen bin. Geistige Herausforderungen sucht man sich dann halt selbst.“ So wie „Die Maßnahme“.

Sieben Folgen sind insgesamt geplant. Die vierte Episode, die heute online geht, soll sich um Liebe und Möbel drehen. Wie die Geschichte danach weitergeht kann Kottal noch nicht verraten. Das Drehbuch entsteht ja zum Teil erst im Schnitt.

Hier geht's zur Webseite der "Maßnahme". Die neue Folge erscheint am Montag um 12 Uhr.