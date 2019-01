Warum Claudia Kottal gerne mit Cate Blanchett drehen würde

Schon von Kind an ließ sich Claudia Kottal nicht in Rollenklischees drängen – sie wollte Astronautin werden. Jetzt könnte sie sich das gut als Filmrolle vorstellen: „Was mich an einem Astronauten so reizen würde, dass es ein tougher Job ist und ich Leute bewundere, die so einen toughen Job haben, wo man wirklich sein Leben riskiert, wie auch als Polizistin“. Und welcher Co-Star darf’s sein? „Ich habe jetzt an Cate Blanchett gedacht, weil ich ein großer Fan von ihr bin. Ich finde das toll, wie wandlungsfähig sie ist.“