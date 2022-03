"Vorstadtweiber": Torschlusspanik beim Finale

"Wir haben belogen, betrogen, gefeiert, geliebt, gehasst ... und gemordet“ – so resümieren die Vorstadtweiber ihr wildes Vorstadtleben. Ein Mal wollen Sie es aber „noch krachen lassen“. Nach knapp 3.000 Fernsehminuten in sechs Staffeln und 61 Folgen geht die erfolgreichste fiktionale ORF-Produktion der letzten Jahre am Montag, 14. März, ab 20.15 Uhr auf ORF1 zu Ende.

Und zwar auf jeden Fall mit einer Hochzeit. Was nicht heißt, dass es zwingend Wally (Maria Köstlinger) und Hadi (Bernhard Schir) sind, die endlich sesshaft werden. Sie laden jedenfalls zu einer Hochzeitsfeier, wo fast alle bisher Beteiligten anreisen. Sofern sie noch am Leben sind. In Folge 59 hat es vorige Woche zum Beispiel noch den Ex-Minister Schnitzler (Philipp Hochmair) erwischt.

Wiedersehen

Das Serien-Finale, das am Montag mit einer Doppelfolge begangen wird, wurde unter der Regie von Harald Sicheritz zwei Wochen lang in einem Hotel in St. Corona am Wechsel (NÖ) gedreht, wie Nina Proll berichtet, „das hat sich ein bisschen wie Schul-Skilager in der 6. Klasse angefühlt“.