"Vorstadtweiber": Martina Ebm lässt die Caro sein

Die Zugkraft der "Vorstadtweiber" ist immer noch gegeben. Gut 1500 Fans sahen Donnerstagabend beim österreichweiten "Binge-Watching" in Cineplexx-Kinos die ersten fünf Folgen der neuen vierten Staffel. In ORF1 startet die Erfolgsserie am Montag, 16. September, um 20.15 wieder durch.

Martina Ebm: "Es ist eine Bauchentscheidung"

Für eines der "Urweiber" wird es der letzte Staffelstart: Martina Ebm will nicht mehr durch die Vorstadt stöckeln. Das wurde bei der Präsentation offiziell. "Es ist eine Bauchentscheidung und das Gefühl dabei ist bei aller Wehmut gut", sagte sie auf Nachfrage dem KURIER. "Es heißt immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten und das ist es jetzt definitv so. Ich habe so viel mit dieser Figur mitmachen und erleben dürfen und es war so ein großes Glück, Teil dieses großen Ganzen zu sein. Ich habe aber auch privat in diesen Jahren so viel und während der vier Staffeln drei Kinder bekommen. Es hat das alles viel mit mir gemacht und ich glaube, dass die Figur Caro auserzählt ist."