Treffpunkt Wien mit Martina Ebm: Über Lamm, Lust und Laternen

Manche Künstler stehen um zehn Uhr morgens erst auf.

Schauspielerin Martina Ebm hat bis dahin mitunter einen Kuchen gebacken, das Mittagessen für ihre Kinder vorbereitet und sich zur Theaterprobe eingefunden. „Ich bin in der Früh einfach am produktivsten. Das war schon in meiner Studienzeit so. Es ist für mich die größere Herausforderung, bis nach Mitternacht aufzubleiben.“ Sie muss lachen. Dann schenkt sie sich aus der filigranen Teekanne Thé à la Menthe ein.