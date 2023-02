Villacher Fasching: "ZiB 2" und Angelo Kelly hatten mehr Witz

Der Pegel muss stimmen

Bei der Parodie "Fett ... äh Fit mit Philipp" fiel auf, dass sogar das Original unterhaltsamer ist. Aber Philipp Jelinek saß wenigstens gut gelaunt im Publikum - mit Mineralwasser. Dabei forderte der brustschwache Parodist zum "Trinken, Trinken, Trinken" in adaptierter Form auf: "Denn der Pegel, der muss stimmen."

Der Humorpegel geriet aber leider weiter ins Schwimmen. "Bei jeder Internetdi√§t musst du schon Cookies akzeptieren", sagte Bettina Smole, die Steffi Wergers Hit "Stoak wie a Felsen" umdichtete in "Fett wie a Stelzn". Der Act nennt sich "Wir sind noch immer √Ėsterreich". Warum, wurde irgendwie nicht klar.

Die Partei, die in Teilen der Meinung ist, dass Wien nicht mehr Wien ist, kam an dem Abend fast ungeschoren davon. Norbert Hofer, der im Publikum sa√ü, wurde mit einem harmlosen Witz begr√ľ√üt. Ansonsten gl√§nzte die Bundespolitik mit Abwesenheit. Offenbar ist Fasching in Zeiten der multiplen Krisen noch immer nicht salonf√§hig. Auch vonseiten des ORF war nur der Ex-Chef, Alexander Wrabetz, im Bild.

Wenig politisch

Ja, die Teuerung wurde ab und zu gestreift, die Chatprotokolle wurden kurz angesungen. Aber sonst waren die politischen Witze d√ľnn ges√§t. Dass man statt "Cordula Gr√ľn" die Textzeile "Kogler w√§hlt gr√ľn" singt (Die Praktikantin), darf wohl noch nicht als Witz durchgehen.

Da war parallel auf ORF1 das Gespr√§ch mit echten Tatortreinigern in "Willkommen √Ėsterreich" noch lustiger. Und Stargast Angelo Kelly war √ľberhaupt die erfreulichste Erscheinung dieses Faschingsdienstagabends. Als der f√ľnffache Vater von Dirk Stermann gefragt wurde, ob er als Katholik das Konzept Verh√ľtung nicht ganz intus habe, antwortete der S√§nger: "Oh Mann, ich hab ganz vergessen, wie ihr drauf seid. Aber wenn nach jeder unversch√§mten Frage das Albumcover gezeigt wird, ist alles okay." Und dann kommt noch ein Sager: "Als wirklicher Christ bin ich auch sehr tolerant und wei√ü, Gott liebt alle - auch euch."

Da brach nicht nur Stermann und Grissemann in Gelächter aus. Lei, Lei.

Armin Wolf sagte ganz am Schluss √ľber seine Verkleidung: "Vor den 3sat-Zusehern h√§tte ich mich das nicht getraut, aber die waren heute nicht dabei."

Auch so eine Auswirkung des Villacher Faschings.

Und ganz am Ende des Faschingsdienstags kamen noch die zuvor verhöhnten Klima-Retter zu ihrem Recht.

Wolf k√ľndigte an: "Zwei der zw√∂lf Jugendlichen, die nun wegen einer Klimaklage vor Gericht gehen, sind heute noch in der ZiB Nacht zu Gast, durchaus passend um f√ľnf Minuten vor zw√∂lf."