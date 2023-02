Putin-Kenner in ORF-Talk: "Was kann ich für russische Schulbücher?"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends *

Seit nun beinahe einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. „Was kann Putin stoppen?“, fragte Claudia Reiterer am Sonntag bei „Im Zentrum“.

Dazu war eine ziemlich konfrontativ aufgestellte Runde eingeladen. Da war zunächst ein aus verständlichen Gründen ziemlich schlecht gelaunter ukrainischer Botschafter.

Vasyl Khymynets stellte klar, dass aus der Sicht der Ukrainer der Krieg bereits 2014 begonnen habe. „Frieden wollen wir“, sagte er. Aber die Voraussetzungen für einen Frieden seien aus ukrainischer Sicht „einfach und logisch“: Ein Wiederherstellen der territorialen Integrität der Ukraine, in den völkerrechtlich anerkannten Grenzen. Das schließe auch die Krim ein. Außerdem russische Reparationszahlungen für alle Schäden. Und die russische Führung und Verantwortliche für Kriegsverbrechen müssten auf einer Anklagebank Platz nehmen.

Wenn selbst Diplomaten nur noch undiplomatische Formulierungen finden, dann ist klar ersichtlich, wie verfahren der Karren ist.

Hinsichtlich der aktuellen Debatte um Friedensverhandlungen wurden zwei Extrempositionen aus dem Europäischen Parlament vorgestellt.

Özlem Alev Demirel, aus der Fraktion der Linken, betonte die „Weltkriegsgefahr“. Jene, die Waffen liefern, würden dies tun, „ohne klar zu benennen, was das Ziel dieses Krieges ist.“ Es sei ein Abnutzungskrieg mit einer sich drehenden Eskalationsspirale, dies gehe einher mit einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung, die für Inflation und steigende Preise sorgt. Sie wolle, dass "endlich die Stimme der Völker gehört wird, die sich mehrheitlich dafür aussprechen, endlich eine politische Lösung zu finden.“

Botschafter Khymynets griff hier bereits ein: Es müsse "vor allem die Stimme des Volkes gehört werden, das Opfer in diesem Krieg ist.“

Das gestand Demirel zu.

Und diese Stimme des Volkes sei sehr eindeutig. Laut aktuellen Umfragen würden 90 Prozent den Krieg befürworten, „bis alle Gebiete wieder befreit sind“. Er betonte, dass viele ihre Heimat auf Krim verloren hätten, als 2014 die grünen Männchen aus Russland aufgetaucht sind. „Frieden kann nur kommen, wenn die Ukraine genug ausgerüstet wird“, sagt er. Es ist freilich auch die Linie seines Präsidenten Wolodimir Selenskij.

Die liberale EU-Abgeordnete Róza Thun aus Polen, befindet sich auch auf dieser Linie. Sie macht sich Sorgen um die Einigkeit der EU-Partner, man müsse aber entschlossen mit der NATO zusammenstehen. Ihr flammender Appell: „Ich meine, wir sollen auf die Ukrainer hören, sie wissen am besten, was sie brauchen. Und natürlich muss man verhandeln, aber man kann mit Putin nur aus der Position des Gewinners, des Stärkeren, verhandeln.“

Man dürfe die Ukrainer daher nicht im Stich lassen, Europa dürfe „nicht akzeptieren, dass Stücke von einem souveränem Land abgeschnitten werden“ . Die Vorbildwirkung für Länder wie Türkei oder China wäre fatal. „Wir dürfen das nicht akzeptieren und liefern das, was die Ukrainer verlangen.“ Man müsse sich darüber im Klaren sein, „dass sie für uns alle kämpfen. Und wenn wir ein schnelles Ende dieses fürchterlichen Krieges haben wollen, dann müssen wir die Ukraine so stark und so entschlossen unterstützen, wie es nur geht.“

Österreichische Unterstützung bröckelt

Laut einer Umfrage, die Claudia Reiterer zitierte, bröckelt diese Unterstützung in Österreich schon deutlich. Unique Research fragte, ob die Ukraine in Friedensverhandlungen eintreten solle, auch wenn dies Gebietsverluste bedeuten könnte. 65 Prozent waren dafür, und 21 wollen demnach, dass die Ukraine weiter kämpft.

Militärstratege Markus Reisner sprach sich für „eine objektive und neutrale Bewertung der Situation“ aus. Er stimme aber dem Botschafter zu, „dass nach dem Zerfall der Sowjetunion, die ukrainische Bevölkerung und zwar in allen Oblasten sich mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen hat, ein eigenständiges Land zu sein. Das dürfen wir nicht vergessen.“ Auch er erinnerte daran, dass Russland bereits seit 2014 als Aggressor in der Ukraine auftrete. Dabei hätte Putin für seine Interessen auch mit „soft Power“ anwenden können, "hat es aber nicht getan. Es hat sich für den militärischen Weg entschieden und das ist ein eindeutiger Völkerrechtsbruch.“

Russland habe sich aber beim Einmarsch am 24. Februar verkalkuliert und versuche, dieses Missgeschick wieder wettzumachen. Mit dem Versuch, der Ukraine einen Abnützungskrieg aufzuzwingen. „Die große Gefahr besteht, dass Russland das, was der Westen zusammenbringt, auf der Zeitachse aussitzt. Denn Russland denkt, lass wir schwach sind im Westen, und es braucht nur warten, bis uns die Luft ausgeht, und dann wird es trotzdem diesen Sieg für sich erreichen können, wie auch immer der dann definiert ist. Und die große Gefahr besteht, dass die Ukraine hier im Stich gelassen wird vom Westen und dass es nicht das bekommt, was es braucht.“

Der Westen müsse andererseits auch moderat vorgehen muss und "sehr nuanciert“. Denn es könne „natürlich dazu kommen, dass Russland in die Enge getrieben wird, und dann, muss man leider auch zugestehen, ist natürlich ein möglicher Einsatz von Atomwaffen durchaus ein Thema.“

Daher würden immer nur so viele Waffen geliefert, dass die Ukraine genug hat, um diesen Abwehrkampf weiterführen zu können, aber auch zu wenig, dass sie gewinnen könnte.

Kontroverse

Hier spießte es sich immer wieder mit der Ansicht von Demirel, die für Friedensverhandlungen eintrat. Aber für am meisten Kontroverse sorgte der Journalist, Dokumentarfilmer und Putin-Kenner Hubert Seipel.

Zunächst stellte Seipel gleich einmal seinen Status als Putin-Kenner unter Beweis: „Ja, ich habe ihn letzten September getroffen, ja, in Moskau.“

Reiterer: „Was bespricht man da?

Seipel: „Ich mache ein weiteres Buch und schau mir an, welche Begründungen, welche Gründe der eine und der andere hat in dem Zusammenhang. Das bespricht man da in dem Zusammenhang und Putin hat auf meine erste Frage, warum er denn den Krieg jetzt begonnen hat, mit einer Gegenfrage geantwortet. Und die Gegenfrage war ganz simpel. Er hat gefragt, ob ich mich zufällig noch erinnere, dass es im November '19 noch das Militärbündnis zwischen Ukraine und den USA gegeben hat? Ob ich mich zufällig noch daran erinnern würde, beispielsweise, dass die Ukraine gleichzeitig zum bevorzugten Partner für die NATO ausgerufen worden ist? Ob ich mich zufällig noch erinnere, dass die Minsk-II-Verhandlungen, die ja im Grunde genommen eingerichtet wurden sind als UN-Resolution 2202, also mit durchaus völkerverbindlichem Charakter zu nichts geführt hat nach dem Umsturz, der passiert ist auf dem Majdan und er hat das alles aufgeführt in dem Zusammenhang, hat dann natürlich versucht, Argumente in dem Zusammenhang zu bringen.“

Reiterer: „Hat Putin Ihre Frage beantwortet?“

Seipel: „Er hat das in dieser Art und Weise natürlich getan.“

Keine Analyse

Man hat aber nicht den Eindruck, dass Seipel Putins Argumente zuerst wiedergibt und dann einer kritischen Analyse unterzieht. Man hat eher den Eindruck, dass er Putins Spin, der Westen habe den Krieg versucht, das Wort redet.

Daher hilft recht wenig, was er danach sagte: „Krieg ist natürlich immer eine Tabuverletzung. Das Problem passiert alle Regeljahre wieder, immer wieder seit tausenden von Jahren. Der Punkt ist, wie kommt es zu diesem Krieg und der zweite Punkt ist in dem Zusammenhang, warum ist es immer eine Bankrotterklärung für die Politik, dass dann keine Lösung gefunden wird?“ Es gebe immer Tausende von Opfern, bevor am Ende eine Verhandlungslösung gefunden werde.