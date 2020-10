"Vienna Blood"-Koproduzentin: "Man muss davon begeistert sein"

von Gabriele Flossmann

Ihr Lebenslauf liest sich wie eine Hommage an die moderne Powerfrau. Eine, die ein fast schon irritierendes Leistungsdenken offenbart: Hilary Bevan Jones, Managing Director & Producer, Endor Productions. Sie hat zahlreiche bahnbrechende und preisgekrönte Dramen produziert. Wie etwa den BBC/HBO-Film „The Girl in the Café“ mit Bill Nighy, der drei Emmys gewann. Weitere Filme wie „Mary und Martha“, mit Hilary Swank und Brenda Blethyn, oder Roald Dahls „Esio Trot“ mit Dustin Hoffman und Dame Judi Dench, wurden zum Quoten-Hit.

Mit ihrem durchschlagenden Erfolg in der Filmbranche steht Hilary Bevan Jones für einen Wandel in der von Männern dominierten Filmindustrie. Am Beginn ihrer Karriere sah alles noch ganz anders aus. Bis zu ihrem Durchbruch musste sie viel Zeit in testosterongeschwängerten Sitzungen verbringen und ihre Projekte gegen virile Egomanen durchboxen. 2006 wurde Hilary Bevan Jones Vorsitzende der britischen Filmakademie, die jährlich den sogenannten „britischen Oscar“, den BAFTA-Award vergibt. Sie ist damit die erste weibliche Vorsitzende in der mehr als 60-jährigen Geschichte der britischen Filmakademie.

Einer der Schlüssel zu ihrem Erfolg könnte sein, dass Bevan Jones einen Universitäts-Abschluss in Psychologie hat. Kurz gesagt, sie versteht es, Menschen und damit auch Männer mit einem gewissen „Schmäh“ zu nehmen. Was sie auch für ihr neuestes Projekt prädestiniert. Sie ist Koproduzentin der zur Gänze in Wien gedrehten Krimi-Reihe „Vienna Blood“, die in der Zeit von Sigmund Freud im Wien der Jahrhundertwende spielt.

Während die erste Staffel in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und zumindest der erste Teil auch schon in Österreich gezeigt wurde, läuft nun die gesamte dreiteilige erste Staffel in ORF und ZDF (alle Daten zur Ausstrahlung finden Sie am Ende des Artikels in der Infobox).