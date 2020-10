Der erste Altaussee-Krimi: Mordserie stört Lederhosen-Idylle

Um das örtliche Event des Jahres noch irgendwie retten zu können, nimmt der Gasperlmaier einen ordentlichen Schluck aus der Schnapsflasche und versteckt die Leiche, denn einen Toten könne man jetzt, am „Kiri-Montag“, nicht brauchen. Beim Erstochenen handelt es sich um einen Wiener Anwalt, wie der am Stanglpuch zur Hilfe eilende Postkommandant (Gerhard Ernst) feststellt. Die Ermittlungen leitet die „studierte“ Kommissarin Kohlross (Lisa-Lena Tritscher) vom Bezirkspolizeikommando, die mit dem erdigen Ausseer Dialekt und den tollpatschigen Dorfpolizisten so ihre Probleme hat. Regie führte Julian Pölsler, der den zweiten Ausseerland-Krimi kürzlich abgedreht hat.