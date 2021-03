Vater an Corona gestorben: Thomas Maurer bewegt mit Kabarettauftritt

„Komödie ist Tragödie plus Zeit“ lautet ein Zitat aus dem Woody-Allen-Film „Verbrechen und andere Kleinigkeiten“. Kabarettist Thomas Maurer zitiert diesen Ausspruch am Beginn seines Auftritts in der ORFIII-Comedysendung „Die Tafelrunde“ vom Donnerstag (zum Nachsehen hier). „Irgendwann ist alles einmal - zumindest auch - lustig“, erklärt Maurer das Zitat genauer. „Wenn das stimmt, dann ist das eine gute Nachricht für all diejenigen unter uns, denen nach einem Jahr Lockdown langsam der Schmäh auszugehen droht.“

Zunächst glaubt man, es handelt sich um eine genreübliche Geißelung des Corona-Managements der Regierung, die Maurer mit einem besonders schlecht aufgeräumten Teenager-Zimmer vergleicht, oder um eine Abrechnung mit Reden von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Irgendwann werde man das alles vielleicht lustig finden.

Risikopatient

Aber Maurer nimmt sich dann die Impfpolitik genauer vor. Wenn jemand, wie sein 79-jähriger Vater, schon die große Sauerstoffflasche für zuhause verschrieben bekommt, dann sei er in Österreich als Risikopatient grundsätzlich für eine frühere Impfung vorgesehen. Das sei bereits vergangenes Frühjahr „als Empfehlung, nicht als Anordnung“ ausgegeben worden. „Auf eine herzerwärmende Art österreichisch“ sei das, sagt Maurer bitter. So nach dem Motto: „Könntert’s ihr eventuell die zuerst impfen, die’s wirklich brauchen, wenn’s keine Umstände macht. Das wäre total nett.“