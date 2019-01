Ungarisches Staatsfernsehen will Homosexuelle heilen

Es folgte ein weiterer Einspieler, der so anmoderiert wurde: "Hören wir uns an, was passiert, wenn jemand im entwickelten Westen nicht genau den Anweisungen der Propaganda folgt." Eine britische Anwältin erzählte, dass es in Großbritannien ein totalitäres Sytem gebe. Regierung, Lehrer, Richter - sie alle würden einer vorgegeben Meinung folgen. Wer die Agenda der " Schwulenlobby" nicht akzeptiere, werde dafür in Großbritannien bestraft. Die Frau lobte daraufhin die Meinungsfreiheit in Ungarn.

Der Moderator fragte, wie sich diese "Propaganda" in Westeuropa so weit durchsetzen konnte. Der Pfarrer antwortete: "Die Menschen suchen einfache Antworten."