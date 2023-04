Papst verliert blaues Häkchen seines Twitter-Accounts

Papst einer von vielen, die blaues Twitter-Häkchen verloren haben

Gleich mehrere Prominente mussten am Donnerstag feststellen, dass ihre Twitter-Accounts ohne das weiße Häkchen auf blauem Hintergrund dastanden. Darunter:

Cristiano Ronaldo,

Halle Berry,

Lady Gaga,

Beyoncé,

Shakira

Justin Timberlake

Zugleich behielten Bestseller-Autor Stephen King, Basketballer LeBron James und Schauspieler William Shatner, die zuvor die Abo-Pläne kritisierten, überraschend ihre Verifikationssymbole. Twitter-Besitzer Elon Musk erklärte dazu, er bezahle persönlich für deren Profile - aber auch nur für diese drei. Er schrieb nicht, warum.

Dem Technologie-Blog "The Verge" zufolge lehnte James das Angebot von Twitter ab, die Abo-Kosten zu übernehmen. Der Haken blieb zunächst trotzdem. Stephen King legte Wert auf die Feststellung, dass er kein Abo-Kunde sei. "Gern geschehen", twitterte Musk zurück. Shatner, der vor allem als Captain James Kirk in der Serie "Raumschiff Enterprise" bekannt wurde, schrieb an Musk dagegen: "Danke. Ich nehme an."

➤Mehr lesen: Twitter stellt alte und neue Verifikationshäkchen gleich