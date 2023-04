Ex-Twitter-Chefs klagen ehemaligen Arbeitgeber

Eine Gruppe ehemaliger Manager von Twitter um Ex-Chef Parag Agrawal hat das heute Elon Musk geh√∂rende Unternehmen geklagt. In einer am Montag in Delaware eingereichten und von der "New York Times" ver√∂ffentlichten Klageschrift fordern sie die Erstattung von Rechtskosten in H√∂he von √ľber 1 Million Dollar (rund 920.000 Euro).

Aktionärsklagen

Neben Agrawal sind auch die ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung, Vijaya Gadde, und der ehemalige Finanzchef, Ned Segal, beteiligt.