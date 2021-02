TV-Quoten: Super Bowl und the GOAT bringen Puls4 Rekord

The "GOAT", The Greatest Of All Time, hat viele überrascht: Superstar Tom Brady, mit 43 so etwas wie ein alter Mann in diesem Sport, hat in der Nacht auf Montag mit seinem neuen Team, den Tampa Bay Buccaneers, seine siebente Super Bowl gewonnen. Das Duell mit dem Titelträger des Vorjahres, den Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes, fesselte mitten in der Nacht auch auch in Österreich die Zuseher und bescherte Puls4 und Puls24 historische Marktanteile, wie die Sender am Dienstag mitteilten.