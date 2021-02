NFL: Buccaneers gewinnen die 55. Super Bowl

Als das Spiel der Generationen wurde es im Vorfeld betitelt. Und der "alte Mann" Tom Brady setzte sich mit seiner Erfahrung durch. Mit 31:9 siegten die Tampa Bay Buccaneers am Ende gegen Vorjahressieger Kansas City Chiefs.

Patrick Mahomes, der Youngster Quarterback der Chiefs, hatte seine liebe Mühe mit der Defense der Buccaneers. Ihm gelang über vier Viertel kein einziger Touchdown. Einzig drei Field Goals standen nach 60 Minuten zu Buche. Tom Brady hingegen legte bereits im ersten Viertel mit sieben Punkten vor.

Alte Bekannte

Der Touchdown gelang Brady ausgerechnet auf Tight End Rob Gronkowski, mit dem er gemeinsam bei ihrem Ex-Team, den New England Patriots, bereits drei Super Bowl Ringe gewonnen hatte. Gronkowski pflückte etwas später in der Partie auch noch einen zweiten Ball Bradys aus der Luft und legte für Tampa Bay weiter vor.

Neben dem siebenten Ring für Brady sicherte sich der 43-jährige Quarterback zudem die Auszeichnung als Most Valuable Player (MVP), dem "wertvollsten Spieler" der Partie.

7.500 Zuschauer aus Gesundheitswesen

Trotz der Coronavirus-Pandemie durften 25.000 Zuschauer bei der Super Bowl im Raymond James Stadium dabei sein, darunter 7.500 bereits geimpfte Menschen aus dem Gesundheitswesen. In der Halbzeitshow trat der kanadische Rapper The Weeknd auf, vor der Partie trug die US-Star-Poetin Amanda Gorman ein Gedicht zu Ehren der wichtigen Arbeiter in der Corona-Krise vor.