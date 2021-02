Generationen-Duell im Superbowl: Baby Yoda gegen Meister Yoda

Kaum Journalisten: Der Superbowl zog traditionell selbst Journalisten aus Ländern an, in denen American Football kaum jemanden interessiert. So waren in den vergangenen Jahren weit mehr als 6000 Journalisten akkreditiert. Dieses Mal bleibt dem Großteil von ihnen der Zugang verwehrt, nur wenige bekommen Einlass, Interviews und Pressekonferenzen werden über Zoom durchgeführt.

Späte Anreise: Üblicherweise nutzen die Mannschaften die lange Pause zwischen Championship-Game und Superbowl, um eine Woche vor Spielbeginn anzureisen. Das untersagt die NFL dieses Mal, um das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten. Die Chiefs durften frühestens zwei Tage vor Spielbeginn anreisen und mussten im deutlich kälteren Missouri trainieren. Tampa ist dank Heimvorteil bereits vor Ort.

Erste Frau am Spielfeld: Erstmals ist auch eine weibliche Schiedsrichterin bei einer Superbowl dabei. Sarah Thomas, die bereits 2015 als erste offizielle weibliche NFL-Schiedsrichterin für Schlagzeilen sorgte, muss als Down Judge vor allem erkennen, ob es einen Fehlstart oder Offside gab.

Sinkende Quoten: Mit Rekord-Einschaltquoten darf trotz Lockdowns in aller Welt nicht gerechnet werden. Ohne die traditionellen Superbowl-Partys, bei denen auch Personen abseits der Sport-Fans erreicht wurden, erwarten Experten sinkende Reichweiten. In den USA gaben einer Umfrage der US-Universität Seton Hall zufolge 64 Prozent der Befragten an, dass sie sich nicht mit anderen zum Super Bowl treffen wollen.

Halftime-Show auf den Rängen: Da das Stadion nur zu einem Drittel gefüllt ist, wird die traditionelle Halftime-Show auf die Ränge verlegt. Das soll auch das Risiko für Personen auf dem Spielfeld verringern. Laut Popstar The Weeknd sei es aber auch möglich, dass er während seines Auftritts "kurz" auf das Spielfeld kommt.