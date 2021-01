TV-Quoten: Peter Kliens "Gute Nacht Österreich" wittert Morgenluft

Ist das die Wiederauferstehung von Peter Klien in der Late-Night? Jein. Der Comedian kann jedenfalls vom Vorprogramm mit "Was gibt es Neues?" maximal profitieren. Oliver Baiers witzige Raterunde hatte nämlich mit 423.000 Zusehern überhaupt die höchste Reichweite an diesem ORF1-Abend (18 Prozent bei Sehern ab 12 bzw. 14 Prozent bei den Werberelevanten). In diesem Windschatten kann man Fahrt aufnehmen, und das ist geschehen.

Notwendige Pause

Ein weiterer Vergleich, der zugegeben etwas hinkt, weil nur solche über Markanteile am gleichen Sendeplatz und nicht jene über Reichweiten vollends aussagekräftig sind: Klien hat jetzt in etwa die gleiche Zuseherzahl, die er vor der weihnachtlichen Pause am alten Sendeplatz auch hatte - sie knapp vor Mitternacht wieder einzufahren, ist jedoch eine Leistung. Man kann davon ausgehen, dass er diese Werte auch mit der letzten Sendung am kommenden Freitag bestätigen wird können.

Dann geht's in die nächste, längst angekündigte Pause für "Gute Nacht Österreich".

Und die ist notwendig. Denn sollte Klien wieder kommen, wird die Show anders aufgestellt sein müssen, was ausnahmsweise im ORF nicht unbedingt mit politischer Unbotmäßigkeit zu tun haben muss. Die Show ist, auch wenn man es nicht sieht, aufwändig - und wohl zu teuer für diesen sehr späten Sendeplatz. Auch an Konzept und Auftritt wäre weiter zu feilen, aber jedenfalls lebt nun Kliens Chance auf ein Comeback nach den "Science Busters".