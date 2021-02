TV-Quoten: Millionen-Publikum beim WM-Slalom der Herren

Mit dem Vizeweltmeistertitel im Slalom für Adrian Pertl ging am Sonntag in Cortina die alpine Ski-WM zu Ende. Im Schnitt waren 1,293 Millionen bei 65 Prozent Marktanteil (61 bzw. 64 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF1 bei der Entscheidung im zweiten Durchgang mit dabei. Es war an diesem Tag das gewaltig große Sahnehäubchen, nachdem kurz davor Lisa Hauser bei der Biathlon-WM in Pokljuka zu Sensations-Gold im Massenstart gelaufen war.