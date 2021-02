Ski-WM in Cortina: Absage als Quotenhit im ORF

Das Rennen, das nicht stattfand, konnte sogar noch mehr Seher anlocken: Durchschnittlich 526.000 Zuseher verfolgten die eineinhalb Stunden dauernde Sendung in ORF1 zur Absage des Super Gs. Der Marktanteil machte jedenfalls einer WM alle Ehre: 41 Prozent in der Zielgruppe 12 Jahre und älter; in der jüngeren Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen schaute mit 46 Prozent beinahe jeder Zweite, der zwischen 13 und 14.35 Uhr vor dem Fernseher saß, die Absage. Ähnlich der Wert bei 50 Jahre und älter mit 44 Prozent.