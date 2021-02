Chaos de luxe bei der Ski-WM in Cortina d’Ampezzo

Spätestens als der Discjockey im Zielstadion der Tofana „Let it be“ erklingen ließ, war allen klar, dass es auch am zweiten Tag dieser Weltmeisterschaft von Cortina d’Ampezzo nichts mit dem ersten Rennen werden würde. Die wenigen geladenen Gäste, die bei der Veranstaltung erlaubt sind, hatten sich da längst schon in ihre feudale Tofana Lounge zurückgezogen, die genauso deplatziert wirkt wie die riesige Stahlrohrtribüne.

Es ist die groteske Kulisse einer komischen Ski-WM, die an den ersten Tagen so seltsame Blüten treibt, dass einige in Cortina bereits unken: Diese Covid-WM hat die Seuche.