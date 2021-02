Die Ski-WM und das Wetter: Es kommt meist anders als gedacht

Nur einmal bei bisher 46 Anläufen kam es richtig dick: 1995, als erstmals eine Ski-WM in Spanien hätte veranstaltet werden sollen. Weil die Sierra Nevada aber alles andere als winterlich war, musste auf 1996 verlegt werden. Das hatte vor allem für Stephan Eberharter kuriose Folgen. Der Tiroler hatte 1991 in Saalbach den Super-G gewonnen und hätte seinen Titel auch gern 1993 verteidigt, jedoch: Der japanische Winter machte die WM in Morioka zur Hängepartie. Sturm, Regen und Schneefall führten zu unzähligen Verschiebungen und tiefen Ringen unter den Augen der europäischen Skifans. Stephan „Eberherzer“, wie er im offiziellen WM-Programm hieß (Super-G-Titelverteidigerin Ulrike Maier wurde gar mit einem Porträt von Günther Mader präsentiert), wartete und wartete – und schließlich wurde das Rennen annulliert.

So ist Eberharter der Weltmeister mit der längsten Amtszeit – erst am 13. Februar 1996 verlor der Zillertaler durch seinen Ausfall in der Sierra Nevada seinen Titel an den Norweger Atle Skårdal. 2003 in St. Moritz holte er sich ihn dann nochmals zurück.