TV-Quoten: Lockdown lockt über eine Million Zuseher zur "ZiB2"

Auf dem Küniglberg heißt es nun durchatmen. Den Donnerstagabend bestreitet in ORF1 die österreichische Fußball-Nationalmannschaft mit dem Qualifikationsmatch gegen Schottland. Damit ist quotentechnisch ausgeschlossen, was in der Vorwoche passierte. Da verbuchte man mit 5,3 bzw. 5,9 Prozent Markanteil den drittschlechtesten Wert in der Sender-Historie.

Aber gerade auch in Hinblick auf die Werbung ist diese Entwicklung unerfreulich. Liegt der Gesamt-ORF im März in der Altersgruppe 12 Jahre und älter weiterhin auf Vorjahreskurs (36 Prozent Marktanteil), ist das Abrutschen bei den 12- bis 49-Jährigen dramatisch mit derzeit nur noch 25,1 Prozent (im Vorjahr 28,7 Prozent). Hoffen lässt, dass die an Sport-Highlights reiche Zeit nun wieder anbricht.