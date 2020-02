TV-Kritik zu Peter Rapps Rückblick: Er hat Popo gesagt

Am Samstagabend gab es, „Als wäre es gestern gewesen“, Kostproben und Leckerbissen aus jener Zeit, als man im Fernsehen noch „jeden Blödsinn“ (sagt Rapp!) machte, in der Gewissheit, damit Verbindendes zu schaffen. Etwa: Leonard Bernstein – wunderbar grantig – ins Studio zu holen, damit dieser „Thriller“ von Michael Jackson am Wurlitzer auswählt.

Oder mit Pierre Brice einen gemeinsamen Bauchfleck, der mit einem „ Popo“ begann, wo ein „petit peu“ hingehört hätte, vor der Kamera so hochzugaberln, dass daraus hinreißende Fernsehparodie wird. Schön.

(In der TVThek nachschauen, übrigens, lohnt hier leider nicht: Mehrere der alten Ausschnitte dürfen hier "aus rechtlichen Gründen" nicht gezeigt werden. Als wäre es gestern NICHT gewesen).