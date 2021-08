Türkise Stallorder für Weißmann-Wahl? Was an dem Vorwurf dran ist

"Undenkbar, dass sich Stiftungsräte etwas diktieren lassen"

Ist der Wrabetz-Vorwurf also plausibel? Der KURIER recherchierte im ÖVP-"Freundeskreis" und befragte auch Weißmann. Zunächst: Nicht alle Mitglieder des Freundeskreises waren bei dem Termin anwesend, ein politischer Auftrag könnte ihnen also gar nicht auf diesem Wege überbracht worden sein. Ein Teilnehmer, der nicht zitiert werden will, dementiert die Darstellung im KURIER-Gespräch jedoch: "Es ist undenkbar, dass sich Stiftungsräte von der Politik etwas diktieren lassen." Was wurde aber überhaupt mit Fleischmann besprochen? "Zukunftsthemen", etwa die notwendige Gesetzesreform, die dem ORF mehr Möglichkeiten im digitalen Raum geben.

Weißmann, der am Dienstag mit hoher Wahrscheinlichkeit zum neuen ORF-Chef gekürt wird, war dabei. Was sagt er dazu? "Ich habe ein Referat zu Zukunftsthemen gehalten", sagt er zum KURIER. "Es ist nicht um meine Bewerbung gegangen." Außerdem sei er nicht die ganze Veranstaltung lang geblieben, sondern nur für den einen Tagesordnungspunkt da gewesen. Dazu muss man wissen: Weißmann ist von Wrabetz mit der Umsetzung des Digitalplayers beauftragt worden, der neue gesetzliche Möglichkeiten braucht: Was der ORF im Internet tun darf, ist streng reglementiert.