Thomas Mraz: „Dass das keine Grippe ist, sollte sich herumgesprochen haben"

Manche Schauspieler, darunter ihr Kollege am Set, Roland Düringer, sind zuletzt durch umstrittene Aussagen und Zugänge zum Pandemie-Thema aufgefallen. Wie sehen Sie das als Betroffener?

Ich halte deren Aktionen für entbehrlich. Man kann über alles streiten, aber dass das keine Grippe ist, müsste sich angesichts von Millionen Toten weltweit und von mehr als zehntausend Toten in Österreich herumgesprochen haben. Ich halte es auch nicht für gerechtfertigt, diesen Stimmen medial so viel Aufmerksamkeit und Raum einzuräumen – das passiert wohl, weil es mehr Klicks bringt. Verhältnismäßig ist es jedenfalls nicht. Es gibt ein paar Kollegen, die so denken, das darf auch so sein, Verständnis habe ich aber keines dafür. Ich habe auch schon über Aktionen nachgedacht, um die Impfbereitschaft zu steigern, etwa ein „impf‘ und greet“.

Das klingt sehr nachdenklich, dabei sind sie quasi auf Heiteres programmiert. So auch in ihrem Gastspiel in „Man kann nicht alles haben“, eine ORF-Stadtkomödie, die am 8. Dezember zu sehen sein wird.

Es hieß schon auf der Schauspielschule, dass ich der Lustige sei. Das hat sich bei den Engagements in den vergangenen Jahren sogar noch verstärkt. Ernstere Rolle spiele ich lustigerweise eher im Ausland oder wie beim Jägerstätter-Film von Terrence Malick, „A hidden life“. In Österreich bin ich eher in der anderen Schublade zu finden. Die Grazer Stadtkomödie mit Aglaia Szyszkowitz und Fritz Karl ist eine amüsante Liebeskomödie, die auch ein wenig in der Steirer Austropop-Szene spielt - Opus ist sogar mit dabei. Regie hat Michael Kreihsl geführt, mit ihm habe ich zuvor „Vier Saiten“ mit Otto Schenk und „Risiken und Nebenwirkungen“ gemacht, das leider in Österreich im Kino wegen Corona das Publikum nicht so erreichen konnte. Aber im Frühjahr gibt es dann in Deutschland einen Anlauf.

Ebenfalls 2022 steht dann die letzte Staffel der „Vorstadtweiber“ ins Haus, da sollten Pudschedl und Tabata Goldstaub nicht fehlen?

Für mich war diese Serie etwas Besonderes, und die Paarung gemeinsam mit Ruth Brauer-Kvam war wirklich witzig. Es war ja auch die Familienkonstellation mit Susi Stach so schräg. Die Wirkung der „Vorstadtweiber“ konnte ich zu Beginn gar nicht einschätzen. Dass es letztlich sechs Staffel mit einem so großen Publikumszuspruch werden würden, war nicht absehbar. Ich kenne viele, die sie lieben, ich kenn natürlich auch ein paar, die sie gar nicht mögen. Das ist vielleicht auch so ein wenig das Erfolgsgeheimnis, dass man es nicht jedem recht machen wollte.