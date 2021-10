Dreh mit Roland Düringer wegen Corona gestoppt: Drei Infizierte

Der rasante Drehabbruch sticht in eine Debatte, die auch unter Filmschaffenden derzeit heftig geführt wird: Wie nämlich die Sicherheit bei Dreharbeiten in der anhaltenden Pandemie für alle Beteiligten gewährleistet sein kann. Und welche Bedingungen man an Künstler stellen darf, die sich gegen bestimmte Aspekte dieser Maßnahmen – Stichwort Impfung – verweigern.

Davon gibt es nicht wenige, und Düringer hat sich öffentlich dahingehend positioniert. Erst vergangene Woche war Düringer wieder als Kritiker in Sachen Coronamaßnahmen in Erscheinung getreten: Er hat im Rahmen der Aktion #allesaufdentisch, bei der Künstler wie Volker Bruch, Wotan Wilke Möhring, Miriam Stein, Nina Proll, Günther Groissböck kritische Standpunkte bezüglich der Maßnahmen einnahmen und mit einschlägigen Experten untermauerten, über die Vorteile eines gesunden Immunsystems in der Coronapandemie gesprochen.