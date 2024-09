Thomas Kamenar kehrt zu Ö3 zurück, Pizzera-Podcast wird Radioshow

Nach mehreren Abgängen bei Ö3, gibt es nun Bewegung in die Gegenrichtung: Thomas Kamenar kehrt nach zwei Jahren Absenz - u. a. war er als Schauspieler tätig - zu Ö3 zurück. Er wird ab 15. September jeden Sonntag bei „Solid Gold“ drei Stunden lang Musik-Klassiker spielen.

Diese Sendung „ist wie ein Ritterschlag für mich“, erklärt Kamenar in einer Aussendung. „Es ist auch die einzige Show am österreichischen Radiomarkt, für die ich extrem gerne wieder auf Sendung gehe. Jeder der mich kennt, weiß, dass Musik durch meine Adern fließt und nun kann ich dieser Leidenschaft jeden Sonntagabend nachgehen und mich mit meinem Publikum an den größten Hits aller Zeiten erfreuen.“