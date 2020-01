"The Witcher": Vor Staffel 2 soll ein Film kommen

Bis zur Fortsetzung der Fantasy-Serie "The Witcher" müssen sich Fans noch eine ganze Weile gedulden: Erst 2021 wird es mit Staffel 2 bei Netflix weitergehen. Die lange Wartezeit könnte aber nun doch ein wenig verkürzt beziehungsweise versüßt werden: Denn Netflix plant einen Animationsfilm von "The Witcher".

"The Witcher: Nightmare Of The Wolf" lautet der Titel, wann genau der Film bei Netflix verfügbar sein soll, ist noch nicht bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass der Film die zeitliche Lücke zwischen Staffel 1 und Staffel 2 schließen könnte, wie u. a. Deadline berichtet.