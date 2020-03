"The Walking Dead" startet Teenie-Spin-off im April

Wer sich in Zeiten von Corona richtig vor apokalyptischen Szenarien durch Killerviren gruseln mag, wird ab 13. April auf seine oder ihre Kosten kommen: Die Zombieserie "The Walking Dead" bekommt nach "Fear the Walking Dead" einen weiteren Ableger: "The Walking Dead: World Beyond " folgt der ersten Generation, die in der Zombie-Apokalypse erwachsen wird. Abrufbar wird die Serie auf Prime Video sein.