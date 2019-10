Ein neuer Trailer für die nächste "The Walking Dead"-Serie ist da: Nach "Fear The Walking Dead" ist es das zweite Spin-off aus dem Franchise. Die noch unbetitelte Produktion dreht sich um die erste Generation der Überlebenden der Zombie-Apokalypse. Zu sehen sein wird die Serie beim Streamingdienst Amazon Prime Video. Die zehn Episoden der dritten Staffel werden aktuell in den USA gedreht, dort läuft die Serie beim Sender AMC.