"The Masked Singer Austria" startet am 15. Februar in Staffel 2

"The Masked Singer Austria" ist zurück: Die aus Südkorea stammende TV-Show geht bei Puls4 in die zweite Staffel. Auftakt ist am Rosenmontag, den 15. Februar, um 20.15 Uhr. In dem Format treten Promis in bunten Kostümen verkleidet auf und singen um den Sieg.

Die Moderation übernimmt Mirjam Weichselbraun. In der ersten Staffel hatte Arabella Kiesbauer durch die Show geführt (sie wird nun die Neuauflage von "Starmania" moderieren), als Siegerin ging im Herbst 2020 Nadine Beiler alias der Yeti hervor.

Die deutsche "The Masked Singer"-Ausgabe startet nur einen Tag nach der Austro-Version, am Dienstag (16. Februar) bereits in die vierte Runde.