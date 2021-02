"The Masked Singer Austria" geht mit Germknödel und Gelse in Staffel 2

Im Vorjahr haben Yeti und Co die Zuschauer mit ihren Gesangkünsten begeistert, diesmal sind unter anderem der Babyelefant und ein Germknödel an der Reihe: Am kommenden Montag (15. Februar) startet die zweite Staffel von "The Masked Singer Austria" auf Puls 4. Insgesamt acht Promis schlüpfen dabei in aufwendige Kostüme und werden versuchen, mit ihren Darbietungen möglichst lange unerkannt zu bleiben. Moderiert wird die Show heuer von Mirjam Weichselbraun.

Sie outete sich bei einer Onlinepressekonferenz am Dienstag als Fan des Formats. "Wenn man Teil einer Sendung wird, die man so gern schaut und so lebt, ist das natürlich ein Geschenk für jede Moderatorin." Als sie erstmals das Studio in Köln, in dem auch die deutsche Variante von ProSieben produziert wird, betreten hat, sei sie "baff" gewesen. "Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Es ist absurd, wie schön dieses Studio ist. Und es ist absurd, wie gut alle singen!"

Damit sprach sie die prominenten Teilnehmer an. Für die geht es darum, Woche für Woche mit neuen Songs das Publikum zu überzeugen, um möglichst lange Teil der Sendung zu bleiben. Wer es nicht schafft, für den ist die Maskerade vorbei. Wobei Puls-4-Unterhaltungschef Patrick Schubert betonte: "Es gibt keinen Verlierer bei diesem Format." Schließlich bekomme auch jeder mit der Demaskierung einen großen Auftritt. Und grundsätzlich gelte sowieso: "Es geht um den Spaß."