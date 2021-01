Ex-Skiprofi Schönfelder verstärkt „The Masked Singer“

Es geht weiter: Am 15. Februar (20.15 Uhr) startet auf Puls4 die zweite Staffel der Musikshow „The Masked Singer Austria“. Mit dabei sind der in der Coronapandemie berühmt gewordene Babyelefant und Rainer Schönfelder, teilte der Sender am Montag mit.

Der Ex-Skirennläufer, der an der ersten Auflage des Rateformats als „Karpfen-Diva“ verkleidet teilnahm, wechselt die Seiten und unterstützt Elke Winkens und Sasa Schwarzjirg im Rateteam.