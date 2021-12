"The Hand of God" auf Netflix: Diego Maradona als Lebensretter

Die ganze Stadt zittert vor Erwartung: Wird Diego Maradona Barcelona verlassen und nach Neapel kommen?

Sicher nicht, ist Fabiettos Vater überzeugt: „In dieses Scheißloch kommt er nie.“

Fabiettos Onkel Alfredo sieht die Sache dramatischer: „Wenn er nicht kommt, bring ich mich um.“

Auch Fabietto und sein Bruder fantasieren von Diego Maradona, seinen Fußballkünsten – und den Brüsten von Tante Patrizia.

Der italienische Filmemacher Paolo Sorrentino erinnert sich in „The Hand of God“, seinem – wie er selbst sagt – „intimsten und persönlichsten“ Film, an seine Jugend im Neapel der 1980er Jahre, dem Maradona-Wahn und die lärmende Großfamilie.