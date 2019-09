"The Crown": US-Star Gillian Anderson wird zu Margaret Thatcher

Agent Dana Scully

Die dritte Staffel mit Oscar-Preisträgerin Olivia Colman („The Favourite - Intrigen und Irrsinn“) als Queen läuft am 17. November an. In den ersten beiden Staffeln hatte Claire Foy die britische Monarchin gespielt. Anderson ist aktuell in der Netflix-Serie „Sex Education“ zu sehen. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Agent Dana Scully, die sie 1993 bis 2002 in der US-Serie „ Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI“ verkörperte.

Mit Produktionskosten von 130 Millionen galt die erste Staffel der globalen Netflix-Serie The Crown als teuerste bis dahin. Entwickelt und geschrieben hat sie Peter Morgan, der früher aus privaten Gründen zum Teil in Wien gearbeitet hat - u. a. auch an "The Crown", wie er im Zuge der ROMY-Verleihung 2017 erklärte. Morgan ist Vielfach-Preisträger ( Golden Globe, BAFTA etc.) und zeichnete auch schon für Top-Filme wie "The Queen" mit Helen Mirren und die Niki-Lauda-Saga "Rush" verantwortlich.