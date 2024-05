Die Winchester-Brüder Dean und Sam (Jensen Ackles und Jared Padalecki) haben sich der Jagd nach wirklich allem verschrieben, was die Hölle ausspuckt, wenn sie schlechte Laune hat: Geister, Vampire, Dämonen, Hexen, Gestaltenwandler und vieles, vieles mehr. Weil "Supernatural" aber nicht so ist wie andere Teen-Mystery-Serien, müssen sie auch gegen das kämpfen, was ihnen Gott in den Weg stellt, wenn dieser schlechte Laune hat (oder wenn ihm einfach nur langweilig ist): Erzengel beispielsweise oder Gottes Schwester. Dabei geht's ganz schön blutig und furchterregend, aber auch gefühlvoll und vor allem selbstreflektorisch zu.

15 Staffeln lang und insgesamt 327 Episoden mussten Dean, Sam und ihre Mitstreiter manchmal buchstäblich durch die Hölle gehen, um endlich ihren Frieden mit sich, ihrem Schicksal und der Welt machen zu können – oder zumindest das, was man im "Supernatural"-Universum unter "Friede" versteht. Ohne spoilern zu wollen: Das Serienfinale aus dem Jahr 2020 ist ein rundes, aber auch ein sehr melancholisches und bittersüßes. Viele Fragen bleiben da eigentlich nicht mehr offen. Die Reise der beiden Brüder war zu Ende. Oder doch nicht? Denn trotz zahlreicher Kritik an "Supernatural", selbst von Seiten der Hardcore-Fans, dass die Serie besonders in den letzten Staffeln ihren Fokus aus den Augen verloren und ihren Zenit weit überschritten habe, werden immer wieder Forderungen nach einer Fortsetzung laut. Auch die Hauptdarsteller Ackles und Padalecki sind nicht bereit, sich vom "Supernatural"-Universum zu lösen. Man erinnere sich an dieser Stelle an das Sprichwort mit der Geldkuh, der Milch und so weiter.

Kommt "Supernatural" 2025 zurück? Schon im Dezember 2023 teaserten die beiden bei einer der zahlreichen – immer noch stattfindenden – Fan-Conventions der Serie an, dass es "konkrete Pläne" gäbe, "Supernatural" zurückzubringen, trotz all der Storyplots im Finale. Wie dieses Comeback aussehn könnte, darüber verrieten die Schauspieler aber nichts. Nun legte Jared Padelecki noch eins drauf und gewährte uns ein Update zu den Rebooting-Plänen. In einem Interview mit "CBR" betonte er einmal mehr, dass er "zu Hundert Prozent" daran interessiert sei, nochmal Sam Winchester zu spielen. Dabei gibt er auch schon einen konkreten Zeitplan an: "Ich glaube, als [Jensen und mir] in den letzten zwei oder drei Staffeln von 'Supernatural' klar wurde, dass jemand vielleicht mehr [Staffeln] will, sagten wir: '2025. Im Jahr 2020 machen wir damit Schluss. Lasst uns in fünf Jahren zusammenkommen und sehen, was Sam und Dean vorhaben.''

Bald würde er konkrete Gespräche mit Co-Star und bester Freund Ackles über ein Revival führen, so Padalecki weiter. "Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Er und ich sind beide gespannt darauf, zu sehen, was [Sam und Dean] so angestellt haben und was sie sonst noch Gutes in dieser oder der nächsten Welt bewirken können. Ich bin gespannt darauf." Doch Padalecki ist es auch wichtig, dass die Story bei einem Comeback stimmen muss und der Kanon bewahrt bleibt: Die beiden wollen die Serie und die Charaktere beschützen, so Padalecki. "Ich ziehe nicht einfach Flanellhemden und einen großen Mantel an, steige in einen Impala und sage 'Dean!' (...) Es muss einen Sinn haben, wie Sam und Dean es immer getan haben." Klingt löblich, aber wir wollen an dieser Stelle aber nochmal ans Serienfinale erinnern ... Wie kommt man da wieder raus?

Was sagt Jensen Ackles dazu? Wie "Variety" bereits im April 2023 berichtete, hat Jensen Ackles' Produktionsfirma Chaos Machine, die er gemeinsam mit Ehefrau und Schauspielerin Danneel führt, einen First-Look-Vertrag mit Amazon abgeschlossen. Das bedeutet, dass alle Projekte, die Chaos Machine entwickelt, zuerst Amazon gezeigt werden, bevor sie anderen Streamingplattformen oder TV-Sendern angeboten werden. Bislang sind noch keine weiteren Details dazu bekannt, aber als Ackles bei einer Fanconvention dieses Jahr gefragt wurde, was "als nächstes anstehen" würde, verriet er: "Das werdet ihr dieses Jahr herausfinden!" (via "Covered Geekly"). Zudem verriet er bei dieser Convention, dass er Ende des Jahres 2024 "sehr beschäftigt" sein werde. Was das wohl zu bedeuten hat? Streng genommen gab es seit dem Ende von "Supernatural" bereits eine Erweiterung des Serien-Universums, nämlich in Form eines Prequels: "The Winchesters" aus dem Jahr 2022 (bei uns zu sehen auf Prime Video) handelte von Sams und Deans Eltern in jungen Jahren. Ackles war im Projekt involviert. Doch die Serie floppte brutal und wurde nach nur einer Staffel wieder abgesetzt.