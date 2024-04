Es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen in Hollywood (und eigentlich auf der ganzen Welt), mit denen soll angeblich gar nicht gut Kirschen essen sein und die dank ihres großen Egos oder sonstigem Fehlverhalten die Chance, zum "Mitarbeiter des Monats" gewählt zu werden, schon lang verspielt haben. Gossip-Spatzen pfeifen in diesem Zusammenhang gern die Namen Tim Allen oder Hugh Grant von den Traumfabrik-Dächern.

Dann gibt es aber auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die wirklich jeder zu lieben scheint. Mit denen alle befreundet sein wollen und über die man nur Nettes hört. Ryan "Deadpool" Reynolds, dessen neuer kunterbunter Film "IF: Imaginäre Freunde" am 16. Mai im Kino startet, gehört in diese Riege beispielsweise. Auch Superstar Michael J. Fox, der vor Kurzem mit seinen Überlegungen über ein mögliches Schauspiel-Comeback von sich reden machte, fällt in diese Kategorie. Da passt es wie die (nette) Faust aufs Auge, dass erstens die beiden miteinander befreundet sind.

Und zweitens Reynolds Fox einen emotionalen und sehr berührenden Tribut geschrieben hat, der in der "Time"-Ausgabe "Time 100" veröffentlicht wurde, die jedes Jahr die 100 einflussreichsten Leute der Welt wählt. Diesmal befindet sich auch der "Zurück in die Zukunft"-Star und Parkinson-Vorkämpfer Fox darunter, nämlich in der Kategorie "Ikonen" – natürlich!