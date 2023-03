Ryan Reynolds: Milliarden-Deal abseits des Filmgeschäfts

Ryan Reynolds und seine Frau Blake Lively dürfen sich über ein aufgepäppeltes Bankkonto freuen. Der "Deadpool"-Star gab bekannt, dass T-Mobile seine Telefongesellschaft Mint Mobile für sage und schreibe 1,35 Milliarden US-Dollar übernehmen wird.

Ryan Reynolds freut sich über Deal mit T-Mobile

"Mint Mobile ist das beste Angebot im Wireless-Bereich und die heutigen Nachrichten verbessern nur unsere Lieferfähigkeit für unsere Kunden", teilte Ryan RIch bin so stolz auf das gesamte Mint-Team und so gespannt auf das, was noch kommen wird"; teile Reynolds, in einer Erklärung, die am Mittwoch, dem 15. März, von T-Mobile veröffentlicht wurde, mit. "Ich bin so stolz auf das gesamte Mint-Team und so gespannt auf das, was noch kommen wird", so der Schauspieler unter anderem.

"Ich hätte nie davon geträumt, ein Mobilfunkunternehmen zu besitzen, und ich hätte mir ganz sicher nie träumen lassen, dass ich es an T-Mobile verkaufen würde", schrieb der 46-Jährige außerdem Twitter, nachdem die Nachricht bekannt wurde. "Das Leben ist seltsam und ich bin unglaublich stolz und dankbar."