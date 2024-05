Henry Cavill als James Bond: KI-Trailer wird zum YouTube-Hit

Jetzt aber bekommen Fans die Gelegenheit, Cavill doch noch in der Rolle des James Bond zu sehen. Auf YouTube wurde nämlich vor kurzem ein Trailer veröffentlicht, in dem man Cavill als 007-Agenten und Margot Robbie als dubioses Bond-Girl bewundern kann. Das Besondere daran: der Kurzclip ist natürlich nicht echt, aber mit KI kreiert worden – und wurde prompt zum Hit: rund 4 Millionen Mal wurde er bereits angeklickt.

Glatt poliert, aber trotzdem mit Bond-Feeling

Der Trailer mit dem Titel "Bond 26" zeigt einen Mix aus AI-generierten Bildern und Szenen aus anderen Cavill- und Robbie-Filmen. Allzu schlecht ist das Ganze gar nicht geworden, auch wenn das Ergebnis natürlich dann doch etwas zu künstlich und glatt poliert aussieht, was einmal mehr unterstreicht: Künstliche Intelligenz kann eben kein menschliches Gehirn und keine menschliche Hand ersetzen. Auch Cavills amerikanischer Akzent ist etwas gewöhnungsbedürftig.

Über die Handlung erfährt man nicht allzu viel, das Video stilisiert Robbies Bond-Girl aber eindeutig als gefährlich-verführerische Antagonistin des Films. Wenn Cavill freundlich, aber bestimmt "I just wanna remind you ... that I never miss" ("Ich möchte dich daran erinnern ... dass ich immer treffe") sagt, kommt Gänsehaut und Bond-Feeling auf. Den YouTube-Kommentaren nach zu urteilen sind die Fans vom Trailer begeistert. Auch von einer Petition für Henry Cavills als Daniel Craig-Nachfolger ist bereits die Rede.