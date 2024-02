Nach Plagiats-Vorwurf gegen Vizechefin: Süddeutsche sucht nach "Maulwurf"

Die Süddeutsche Zeitung hat massiven Ärger mit einer mutmaßlichen Plagiats-Causa: Alexandra Föderl-Schmid, früher Chefredakteurin des österreichischen Standard und jetzt stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen, soll laut dem Branchenportal Medieninsider mehrfach Texte von Informations-Portalen und Broschüren verwendet haben, ohne dies kennzuzeichnen. Elf solcher Fälle listet Medieninsider auf, etwa in einem Text über die Ideologie der Hamas. Förderl Schmid verteidigte das gegenüber FAZ und Standard als "Erklärungen" und "Einordnungen zur Lage oder zu Ereignissen in Israel und den palästinensischen Gebieten", es würden "technische Vorgänge und Systeme beschrieben". Plagiatsjäger Stefan Weber sieht dennoch Fehler: "Ich kann kurz und bündig sagen, dass der Plagiatsvorwurf zutrifft. Der Plagiarismus macht offenbar doch vor fast niemandem halt", schrieb er in Anspielung auf Föderl-Schmids vielfache Auszeichnungen. Nun bekam die Causa allerdings eine weitere Ebene: Details einer Redaktionssitzung von Ende 2023 drangen nach außen, in der die Causa mit mehr als 100 SZ-Mitarbeitern diskutiert wurde. Wiederum war es das Portal Medieninsider, das darüber berichtete, dass die Chefredaktion - vor allem Wolfgang Krach - sich hinter Föderl-Schmid stellte und von "Verleumdung" sprach, da nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe vor allem rechte Aktivisten sich im Netz auf die Österreicherin eingeschossen hatten. Darüber hinaus wurde berichtet, dass "Teile der Redaktion sich nicht trauten, sich intern zu äußern", wie es hieß.

"Herz einer Redaktion abgehört" Jetzt wird darum nach dem "Maulwurf" gesucht, der diese Details weitergegeben hat. Die Chefredaktion ließ dazu Daten zu Mail- und Telefon-Verbindungen ihrer Mitarbeiter durchsuchen; ein Vorgehen, das nach SZ-Angaben mit dem Betriebsrat abgestimmt war. "Wenn das Herz einer Redaktion abgehört wird, können wir das nicht hinnehmen", sagte SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach am Samstag zur dpa. "Das zerstört die Arbeitsgrundlage einer Redaktion." Krach betonte, dass sich die Überprüfung rein auf technische Daten bezogen habe mit der Frage, ob es eine Verbindung zwischen dem Verlag und "Medieninsider" gegeben habe. "Wir haben keine persönlichen Accounts eingesehen und keine Inhalte von E-Mails oder Telefonaten." Diensthandys waren demnach nicht betroffen, man habe lediglich gecheckt, ob im Zeitraum zwischen der Redaktionskonferenz Ende 2023 und Veröffentlichung des ersten Branchendienst-Berichts Audio- oder Videodateien an dessen Domain geschickt worden seien. Ein "Maulwurf" ist dabei aber nicht gefunden worden. Zugleich räumte die Chefredaktion laut Krach ein, dass es von Föderl-Schmid wohl einen fehlerhaften Umgang gegeben habe, berichtet die dpa. In einer Stellungnahme, die die Zeitung am Sonntag online veröffentlicht hat, ist das nicht nachzulesen: Dort wird genau erläutert, dass Konferenzen ein nicht-öffentlicher, geschützter Rahmen seien und alle Gespräche dem Redaktionsgeheimnis unterliegen. Man hege den Verdacht, dass "offenbar die gesamte Konferenz abgehört bzw. womöglich gar aufgenommen und im Wortlaut an Dritte weitergegeben worden war." Föderl-Schmids Name und die konkreten Vorwürfen werden aber nicht erwähnt - nur, dass "einer Kollegin vorgeworfen worden war, nicht korrekt mit Quellen umgegangen zu sein."