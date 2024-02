Interne Razzia beutelt die Redaktion der "Süddeutschen Zeitung"

Die "Süddeutsche Zeitung", ein Flaggschiff des deutschen Qualitätsjournalismus, wird von einem internen Skandal gebeutelt: Die Chefredaktion soll mit Billigung des Betriebsrats und des Redakteursrats dienstliche Festnetz-Telefone und Mails durchsucht haben, um jene Person ausfindig zu machen, die Informationen über Verfehlungen der stellvertretenden Chefredakteurin und die interne Debatte darüber nach außen gab. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" äußerte sich kritisch zu diesem Vorgehen und sieht den Quellenschutz in Gefahr. Die SZ-Führung selbst argumentiert, dass die Maßnahmen zum Schutz des Redaktionsgeheimnisses getroffen worden seien.

Ausgangspunkt war ein Bericht des Branchenportals "Medieninsider" gewesen, der der stellvertretenden Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid (ehemals "Standard") den unsauberen Umgang mit Quellen attestierte. Sie soll ohne Kennzeichnung ganze Textpassagen aus anderen Medien übernommen haben. Wie die "Berliner Zeitung", die wiederum aus den Paywall-geschützten Inhalten des Branchenmediums zitiert, berichtet, soll danach die Wogen hochgegangen sein. In einer internen Redaktionskonferenz kam die Belegschaft eher zufällig dahinter, dass die Chefetage nach einem "Maulwurf" gesucht habe. Dass es "keine Einsicht in E-Mails", sondern nur in Verbindungsdaten gegeben habe, wurde später beteuert. Intern soll die Aktion von zahlreichen gestandenen Redakteurinnen und Redakteuren kritisiert worden sein.

Die SZ-Führungsriege schickte dem "Medieninsider" laut BZ auch ein Statement, in dem sie ihr Prozedere ebenfalls mit dem Redaktionsgeheimnis verteidigte: „Redaktionsausschuss, Betriebsrat und Chefredaktion sind sich einig darin, dass der Schutz des Redaktionsgeheimnisses für unsere Arbeit unabdingbar ist. Deshalb steht es für uns außer Frage, dass wir Kolleginnen und Kollegen, die das Redaktionsgeheimnis verletzen, versuchen ausfindig zu machen.“ Man toliere "keinerlei Angriff auf den Schutz der Pressefreiheit, weder von außen noch von innen“.